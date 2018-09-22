"سعرها حنين".. الإسكان تطرح 500 وحدة "متميز" بالعلمين الجديدة

كتب - محمد نصار ومحمد عبد الناصر:

أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن طرح أول 500 وحدة إسكان متميز، بمدينة العلمين الجديدة، كاملة التشطيب، وتضم 3 غرف وصالة، بالقرب من البحر، خلف بورتو جولف.

ونوه يونس، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" اليوم السبت، إلى بناء وحدات مشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة قريبا.

وتابع: "مش قلت لكم سيبكم من الأبراج اللى على البحر الغالية، دي ليها ناسها، أنا وأنتم مش منهم، خلينا فى الحاجات اللى مش على البحر، "سعرها حنين شوية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جاري الإعداد لطرح 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بالمدينة، للبيع للجمهور، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالمشروع (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - والعمارة مكونة من أرضى + 5 أدوار متكررة)، والوحدات مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية، مع وجود منظومة لجمع القمامة وفرزها والتخلص منها، وجارى الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

من جانبه، قال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة إنه جارى إسناد تنفيذ 80 عمارة بمشروع "سكن مصر"، حتى الآن لـ3 شركات، من حوالي 300 عمارة (أرضى + 5 أدوار متكررة) ستنقذ بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، وتم تحديد منطقة لتنفيذها، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - مسطح الوحدة حوالي 115 م2).