في 5 خطوات.. تعرف على إجراءات دخول الكهرباء للعقارات المخالفة

كتب- محمد صلاح:

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 30 أكتوبر المقبل، كآخر موعد لسداد قيمة المقايسات التى عاينت مواقعها شركات توزيع الكهرباء، في العقارات والوحدات السكنية المخالفة تمهيدا لتركيب عداد كودى بكل منها، بعد قرار رئيس الوزراء وقف تلقى طلبات التقدم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في 30 يونيو الماضي.

وبموجب القرارات الوزارية يفترض أن يقوم صاحب العقار المخالف بعدة خطوات لتقنين دخول التيار الكهربائي لمنزله، وهو ما يرصده "مصراوى" في الخطوات التالية.

1- يتوجه صاحب العقار لهندسة الكهرباء التابع لها بعد انتهاء إجراءات المعاينة، لمعرفة قيمة المقايسة.

2- يدفع بعد ذلك قيمة المقايسة التى حددتها اللجنة المشكلة من مهندسين وفنيين.

3- إذا كان العقار يتعدى ارتفاعه 2000 متر يطلب منه تسليم غرفة لمحول الكهرباء بمساحة ٤×٤ متر طبقا لتعليمات وزارة الكهرباء، إلى جانب الالتزام بكافة وسائل الأمان فيها تجنبا للخطر.

4- يتقديم بصورة من الممارسة إلى جانب صورة من ملكية الشقة أو العقار، وصورة من البطاقة الشخصية.

5- تختلف قيمة المقايسة على حسب المكان والمساحة، فمثلا في المدن يحسب متر الشقة على 18 جنيها، و٩جنيهات للمتر في القرى، فلو مثلا شقة ١٠٠ متر في المدن ستكون قيمة المقايسة ١٨٠٠ جنيه، أما في القرى٩٠٠ جنيه بخلاف ثمن العداد الموحد، والذي يقدر ثمنه بـ١٢٠٠جنيه.