محافظ القاهرة يقيل رئيس حي شبرا ويحيله للتحقيق بسب وفاة 3 في انهيار عقار

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إقالة رئيس حي شبرا، هاني أحمد يوسف، من منصبه مع إحالته للتحقيق و نقله للعمل بالديوان العام، وذلك نظرا لتأخره في التفاعل مع حادث انهيار جزء من عقار بحي شبرا والصادر له قرار إزالة منذ شهر يونيو الماضي. بحسب بيان صحفي منذ قليل.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغ عن انهيار جزء من العقار رقم (3) القائم بشارع أحمد مصطفي المتفرع من شارع علاء الدين التابع لحي شبرا صباح اليوم.

انتقل علي الفور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة للموقع الذي تبين إنه عقار قديم مكون من دور ارضي ودورين مكررين بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة خمسة تم نقلهم إلي مستشفي شبرا العام بعد خروجهم أحياء من تحت الأنقاض بمعرفة رجال الحماية المدنية.

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، تعليماته باتخاذ الإجراءات المتبعة وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات الملاصقة له لتحديد تضررها إثر الانهيار، وكذلك سرعة إجراء حصر لسكان العقار وتدبير مقر استضافة للسكان المتضررين وصرف إعانة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم اليومية،

كما أكد المحافظ على ضرورة رفع المخالفات الناتجة من الانهيار فور انتهاء النيابه العامه من المعاينة.