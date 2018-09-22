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التعليم: مدارس شمال سيناء مستعدة لانطلاق العام الدراسي الجديد

12:43 م السبت 22 سبتمبر 2018
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كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن محافظة شمال سيناء، انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة بالمدارس؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، أوضح خيري، أنه بالرغم من الظروف التي تمر بها المحافظة، إلا أنه تتميز بكفاءة واستمرارية العمل لصالح الطلاب، مضيفًا أن هذا ليس غريب على محافظة أثبتت عبر الستاريخ بسالة أبنائها.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2018/2019، بعدد 11 محافظة على مستوى الجمهورية، فيما تنتظم الدراسة بجميع المحافظات اعتبارًا من غد الأحد.

وزارة التربية والتعليم شمال سيناء العام الدراسي الجديد العودة إلي المدارس

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