اليوم.. مدبولي يزور أسيوط لتفقد مشروعات خدمية

كتب- محمد غايات:

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، محافظة أسيوط، لتفقد مجموعة من المشروعات، وذلك بحضور وزراء الصحة والتعليم والبيئة والتعليم العالى والتنمية المحلية.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء، بتفقد عددا من المشروعات المختلفة، منها مشروعات صحية وتعليمية وإسكان ومرافق.

وتعد زيارة رئيس الوزراء هى الأولى لمحافظات الصعيد بعد توليه رئاسة الحكومة في يونيو الماضي.​