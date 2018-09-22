"الصحة" تعلن إنهاء قوائم الانتظار بـ"الرعاية الحرجة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والمركزة بوزارة الصحة، إنهاء قوائم الانتظار في طوارئ الوزارة للحصول على سرير رعاية مركزة أو حضانة للأطفال.

وقال عبدالرحمن لمصراوي: "إنه تم الوصول إلى إنهاء قائمة الانتظار بحلول الساعة الخامسة فجرا، في واقعة لم تحدث من سنوات عديدة، بفضل العمل المتواصل على مدار الساعة من فريق عمل الرعاية العاجلة".

وأشار إلى أن الوزارة تعكف على توفير سرير رعاية مركزة وحضانات بأقصى سرعة خاصة على خط الطوارئ 137، والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات.

وقال الدكتور أحمد محيي مساعد وزيرة الصحة، إن المقصود هو أن المرضى المنتظرين سرير رعاية عن طريق ١٣٧ قد تم تسكينهم بالمستشفيات بينما الاحتياج لسرير رعاية أو حضانة عملية مستمرة سنعمل دوما جاهدين بالتنسيق بين فرق العمل بالوزارة ومختلف الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.​