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الصحة: مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس مع سيارة بالسويس

12:17 م السبت 22 سبتمبر 2018
الصحة: مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس مع سيارة بالسويس

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 2 وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة "ميكروباص" بطريق السويس العين السخنة، محافظة السويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالتي الوفاة والمصابين إلى مستشفيي السويس للتامين الصحي، والسويس العام.

وأشار مجاهد فى بيان اليوم، إلى أن الإصابات تراوحت مابين اشتباه نزيف بالبطن، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه مابعد الارتجاج، وكدمات وسحجات وجروح بأماكن متفرقة بالجسد.

وقال إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت الدكتورة سهير عبدالحميد ،رئيسة هيئة التامين الصحي، بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيراً إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة تماماً.

وزارة الصحة والسكان حادث تصادم السويس هالة زايد

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