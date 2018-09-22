وكيل "تعليم الجيزة": تعليمات بتفقد المدارس غدًا

كتب- إسلام ضيف:

قال سعيد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن وزارة التربية والتعليم أرسلت تنبيهًا لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بضرورة المرور على المدارس في جولات تفقدية بمختلف مراحلها مع بدء الدراسة غدًا الأحد، متابعًا: "التعليمات من الوزارة إن مفيش حد قاعد على مكتب إلا للأعمال الإدارية فقط".

وأضاف عبدالله لمصراوي، اليوم السبت، أن الجولات التي سيجريها مسؤولي التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ليست لتصيد الخطأ على مديري المدارس، لكنها لدعمهم ولتقييم مستويات الدراسة فيها للوصول إلى مستوى الدراسة المطلوب.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه ستجرى جولات لمسؤولي المديرية بالمدراس اليوم السبت؛ لتفقد اللمسات الأخيرة قبل بدء الدراسة بأغلب مدارس محافظة الجيزة غدًا الأحد، مستدركا: "جولات للاطمئنان على الاستعدادت النهائية للعام الدراسي الجديد، وهيكون في جولات بدًا من طابور الصباح وزيارات الفصول والتعرف على كل نقاط الضعف الموجودة بها".

وعن استعدادات المدارس بالمحافظة للدراسة غدًا الأحد، أوضح سعيد أن الكتب المدرسية تم توفيرها بمدارس التعليم الفني والثانوي والإعدادي بنسبة 100%، لافتًا إلى أن بعض مدارس المرحلة الابتدائية لم يوّفر بها الكتب لكنه جاري توفيرها خلال أيام.

ولفت وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن مدراس المحافظة التي تحتاج إلى صيانات تم إتمامها سواء بالبنود الموفرة أو الجهود الذاتية من مجالس الأمناء.

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