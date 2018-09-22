"تعليم القاهرة" توزع حقائب مدرسية لتشجيع الطلاب على العام الدراسي الجديد

كتب- محمد نصار:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور تم توزيع الحقائب المدرسية على تلاميذ بعض الإدارات.

وأضاف عطية، في بيان، اليوم السبت، أنه يجرى توزيع عدد كبير من الحقائب المدرسية على باقي الإدارات، وذلك تحفيزًا للطلاب لاستقبال عام التعليم الجديد، وذلك في إطار المبادرة التي تبناها التعليم العام بالمديرية من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية.