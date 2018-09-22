وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يؤديان تحية العلم بفرع القاهرة

بالصور| "واجب على كل مصري".. أقباط يستقبلون السيسي أمام مقر إقامته

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، في تحية العلم والسلام الوطني، بفرع الجامعة بمدينة نصر، أول أيام العام الدراسي.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات له، إن العام الدراسي الجديد يتطلب تضافر الجهود، لتقديم مستوى علمى يليق بأبناء الأزهر.

ولفت إلى أن الاسلام حث الجميع على تحصيل العلم وتعليمه للناس، مناشدا الطلاب الجدد بالالتزام في جامعتهم وألا ينساقوا وراء من يريدون هدم البلاد.

وقال الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن الوطن يتطلب مننا جميعا بذل كافة الجهود للارتقاء به، مشيرا إلى أن هناك بعض الجماعات تسعى لترويج الشائعات بالمجتمع من أجل استقطاب الشباب لأعمال تضر بالبلاد.

وحرص رئيس جامعة الأزهر، على استقبال الطلاب فى أول أيام الدراسة، ووزع عليهم الأقلام والأجندات.​