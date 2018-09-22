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    توافد طلاب جامعة القاهرة في أول يوم دراسي

    11:12 ص السبت 22 سبتمبر 2018
    توافد طلاب جامعة القاهرة في أول يوم دراسي

    أرشيفية لجامعة القاهرة

    كتبت- داليا شبل:

    شهدت جامعة القاهرة، منذ قليل، توافد طلابها إلى حرم الجامعة، في أول أيام العام الدراسى الجديد، وسط تواجد أمنى مكثف لأفراد الأمن الإدارى على البوابات لتفتيش الطلاب والتحقق من شخصيتهم.

    وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من تجهيز المدرجات وقاعات الدروس، والمعامل والورش، والمكتبات.

    كما أكد الخشت على أن يكون اعلان الجداول الدراسية، مع بدء الدراسة، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب.

    وأوصي عمداء الكليات بالقيام بجولات داخل كلياتهم في اليوم الأول للدراسة، ووجه بضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم.​

    جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت

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