رئيس جامعة عين شمس للطلاب: ننتظر مشاركتكم في أنشطة الجامعة

كتب- محمد قاسم:

دعا الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية.

وقال عزت في كلمة مقتضبة عقب افتتاح العام الدراسي وأداء تحية العلم، "مرحبا بكم.. وننتظر مشاركتكم في أنشطة الطلاب".

جاء ذلك خلال افتتاحه، بدء العام الجامعي الجديد صباح السبت المقبل بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري من حرم كلية التجارة، وسط حضور طلابي كبير.

وشارك في الافتتاح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وعمداء ووكلاء مختلف الكليات.