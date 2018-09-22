"الخشت" يحضر تحية العلم بحرم جامعة القاهرة في أول يوم دراسي

كتبت- داليا شبل:

حضر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تحية العلم والنشيد الوطني أمام قبة بحرم جامعة القاهرة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد عدد من طلاب الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت قد شهدت جامعة القاهرة، منذ صباح اليوم توافد الطلاب إلى الجامعة، وسط تواجد أمنى مكثف لأفراد الأمن الإدارى علي البوابات لتفتيش الطلاب والتحقق من شخصيتهم.​