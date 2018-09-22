رئيس جامعة عين شمس يؤدي "تحية العلم" وسط حضور طلابي كبير

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، بدء العام الجامعي الجديد صباح السبت، بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري من حرم كلية التجارة.

وألقى رئيس الجامعة، كلمة افتتاحية أعقبها جولة تفقدية داخل كلية التجارة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وشارك في الافتتاح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وعمداء ووكلاء مختلف الكليات.

وسبق وأن أثارت تحية العلم بالجامعات منذ تطبيقها العام الماضي، جدلا في الأوساط الجامعية بين مرحب ومنتقد.

ودافع "عزت" في تصريحات لـ"مصراوي" بوقت سابق، عن تحية العلم، مؤكدًا أن جامعته أول من بدأت نشر فكرة أداء تحية العلم قبل 3 أو 4 سنوات بكلية الآداب.

وردًا على الانتقادات التي أثيرت حول الأمر، قال: "مباريات كرة القدم وغالبية الاحتفالات الرسمية تبدأ بالسلام الجمهوري، ونحن نبدأ عامنا الدراسي بالسلام الجمهوري، هذا رمز لبداية شيء قومي وهو بداية الدراسة، ومستمر هذا العام".

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر العام الماضي، تعميم "تحية العلم" بالجامعات في أول أيام الدراسة لبث الروح الوطنية بين الطلاب.