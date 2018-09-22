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    تزامنًا مع بدء المدارس.. ننشر الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية

    11:05 ص السبت 22 سبتمبر 2018
    تزامنًا مع بدء المدارس.. ننشر الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية

    الدكتور طارق شوقي

    كتب- محمد نصار:

    يبدأ اليوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018، العام الدراسي الجديد (2018 - 2019)، مع تأجيل البداية الفعلية إلى غدٍ الأحد في أغلب مدارس المحافظات التي تعمل بنظام أجازة السبت.

    وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر القرار الوزاري رقم (356) لسنة 2018، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني لعام الدراسي الجديد 2018/2019.

    ونص القرار الوزاري على إعفاء مجموعة من الفئات من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتشمل:.

    - أبناء شهداء ثورة 25 يناير

    - أبناء شهداء القوات المسلحة

    - أبناء شهداء الشرطة والقضاة

    - أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب

    - أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي

    - أبناء الأسر التي تعيش على المساعدات والمعاشات المقدمة من التضامن الاجتماعي

    - الطلاب يتامى الأب

    - أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل

    - أبناء المرأة المطلقة

    - أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة

    - أبناء مصابي العمليات الحربية

    - طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد بالبحر الأحمر

    - طلاب مدارس شمال سيناء

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