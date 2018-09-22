أول فيديو لـ"تابلت الثانوية العامة" في النظام التعليمي المعدل

كتبت- ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أول فيديو، يعرض تسلم وزارة التربية والتعليم، أول دفعة من أجهزة "التابلت" المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، في إطار تطبيق نظام الثانوية العامة المعدل، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.

وكان وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة تسلمت حتى الآن 100 ألف جهاز "تابلت"، من إجمالي 708 جهاز، تعاقدت عليهم من شركة "سامسونج".

واستعرض الفيديو، الذي قدمته قناة "اكسترا نيوز"، لحظة وصول أجهزة "التابلت إلى الميناء، وتسليمها لوزارة التربية والتعليم فورًا.

وقال العقيد هيثم رمزي، ممثل هيئة تسليح القوات المسلحة، إنه صدر تكليف للهيئة للتعاقد على أجهزة "التابلت" لتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة، ثم النشر على الشركات العالمية العاملة في إنتاج أجهزة "التابلت"، وورد إلى الهيئة أكثر من 64 عرض، واختارت الشركات المقبولة فنيًا للمفاوضة والممارسة السعرية، ليقع الاختيار على شركة سامسونج، التي قدمت أفضل سعر وأعلى جودة، وأفضل مخطط زمني.

ولفت رمزي إلى أن الأجهزة ستخضع للصيانة من خلال مراكز خدمة "سامسونج" المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن الأجهزة تخضع لضمان فني مدته 3 سنوات.

وتابع أن هيئة تسليح القوات المسلحة وقعت عقد الاتفاق على توريد أجهزة "التابلت "بتاريخ 29 يوليو الماضي، لترسل أول دفعة بعد شهر ونصف فقط من الاتفاق، لافتًا إلى انتهاء توريد الدفعات المتبقية خلال أكتوبر المقبل.

من جانبه قال الدكتور أحمد ضاهر، مساعد وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، إن توزيع "التابلت" على الطلاب له مراحل، تبدأ بإعداد الجهاز للاستخدام من خلال تحميل البرامج الخاصة بالعملية التعليمية، والبرامج التأمينية، مؤكدًا أن أجهزة "التالبت" جاءت بأعلى مواصفات جودة حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من إمكانياته خلال 3 سنوات.

وأضاف ضاهر، أن الوزارة تهدف بتوزيع أجهزة "التابلت"، تسهيل وصول الطالب على المحتوى الذي أتاحته الوازرة له من خلال "بنك المعرفة المصري".