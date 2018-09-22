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"الحشيش في الشيكولاته".. إحباط تهريب مخدرات بمطار القاهرة

09:21 ص السبت 22 سبتمبر 2018
"الحشيش في الشيكولاته".. إحباط تهريب مخدرات بمطار القاهرة

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل أكياس "شيكولاته"، مع راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله من إيطاليا.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الإيطالية القادمة من إيطاليا، اشتبه حسن مختار، القائم بالتفتيش، في راكب ظهرت عليه علامات القلق والارتباك، وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه وعثر على 6 أكياس شيكولاته بداخلها كميات من مخدر الحشيش، مغلقة بأحكام للتمويه.

وقرر محمد قناوي مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، تحرير محضر رقم 63 للراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غير معروف

مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب مخدر الحشيش أكياس شيكولاته إيطاليا
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