وفد من "النقل" برئاسة "شعت" يشارك في معرض Innotrans 2018 بألمانيا

كتب- أحمد نجيب:

شارك وفد من وزارة النقل برئاسة الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، في معرض Innotrans 2018، الذي يقام في مدينة برلين بألماني.

ويعتبر هذا المعرض من أكبر المعارض على مستوى العالم في صناعات النقل بالسكك الحديدية، ويقام كل عامين في مركز المعارض بمدينة برلين، ويقدم أحدث التطورات في مجال صناعة الوحدات المتحركة الخاصة بالسكك الحديدية شاملة الجرارات وعربات الركاب والبضائع وكذلك وحدات القطارات فائقة السرعة بالإضافة لوحدات المترو وكذلك نظم الإشارات ومهمات ومعدات البنية الأساسية والأنفاق.

وحسب بيان، السبت، ضم وفد وزارة النقل كلًا من، المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، المهندس وجدي رضوان، معاون وزير النقل للسكك والمترو، واثنين من مهندسي هيئة السكك الحديدية.

وقال الدكنور عمرو شعت، إن هذا المعرض يعتبر فرصة ممتازة لمتابعة أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في مجال تكنولوجيا النقل بالسكك الحديدية، ويجتمع أكبر عدد من الشركات العارضة في مكان واحد.

وأضاف نائب وزير النقل، أنه جرى عقد العديد من اللقاءات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في جميع قطاعات السكك الحديدية والمترو سواء في مجال الوحدات المتحركة أو الإشارات الكهربائية.

جدير بالذكر أن معرض اينوترانس هذا العام، شاركت فيه شركات عالمية من 55 دولة من مختلف دول العالم.