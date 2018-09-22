بدء الدراسة بالجامعات ومحاكمة مرشد "الإرهابية" ضمن أخبار متوقعة اليوم

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تشهد الجامعات المصري، اليوم السبت بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019، كما تستقبل جامعة الأزهر طلابها.

ونعرض لأهم الأخبار المتوقعة اليوم.

القاهرة.. يبدأ لوكاس باريزك وزير الدولة للشئون الخارجية السلوفاكي، زيارة لمصر لمدة يومين، على رأس وفد من رجال الأعمال السلوفاكيين، يجري خلالها مباحثات مع السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مباحثات مع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

القاهرة.. تستقبل جامعة الأزهر العام الدراسي الجديد 2018 /2019 عقب انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب بجميع الكليات بفرعي البنين والبنات، ومن المقرر أن يقوم رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي بجولة تفقدية لجميع الكليات في أول يوم من العام الدراسي.

الجزائر.. يجري الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة بولاية بشار (غرب)، ومن المقرر يرأس الفريق صالح غدا نيابة عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء مصطفى سماعلي قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء سعيد شنقريحة، الذي عين قائدا للقوات البرية.

القاهرة.. تستقبل الجامعات والمعاهد، نحو 2.5 مليون طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد 2018 -2019، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي أن بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 في موعده المحدد وأنه لا صحة مطلقا للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وآخرين من قيادات الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس عام 2013 والمعروفة باسم (أحداث قسم شرطة العرب).