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حدث ليلًا.. السيسي يصل نيويورك و"ساويرس" يكشف عن مشروع صلاح بالجونة

06:57 ص السبت 22 سبتمبر 2018
حدث ليلًا.. السيسي يصل نيويورك و"ساويرس" يكشف عن مشروع صلاح بالجونة

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عدة أحداث على الصعيدين الدولي والمحلي، نعرضها في السطور التالية.

السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات "الأمم المتحدة"

"الجنح" تُحاكم أمل فتحي بتهمة بثّ أخبار كاذبة

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بالصور.. البابا تواضروس يضع حجر الأساس لمقر جديد في أمريكا

تقرير.. هل تكون العودة أمام ساوثهامبتون؟ صلاح يبحث عن الرد برقمين

تصريحات اليوم.. كلوب يتحدث عن صلاح.. وجوزيه : السعيد ليس بمستوى أبو تريكة وبركات

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السيسي نيويورك نجيب ساويرس مشروع صلاح الجونة

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