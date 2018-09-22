حدث ليلًا.. السيسي يصل نيويورك و"ساويرس" يكشف عن مشروع صلاح بالجونة

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عدة أحداث على الصعيدين الدولي والمحلي، نعرضها في السطور التالية.

السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات "الأمم المتحدة"

"الجنح" تُحاكم أمل فتحي بتهمة بثّ أخبار كاذبة

بالصور| "واجب على كل مصر".. أقباط يستقبلون السيسي أمام مقر إقامته في نيويورك

بالصور.. البابا تواضروس يضع حجر الأساس لمقر جديد في أمريكا

تقرير.. هل تكون العودة أمام ساوثهامبتون؟ صلاح يبحث عن الرد برقمين

تصريحات اليوم.. كلوب يتحدث عن صلاح.. وجوزيه : السعيد ليس بمستوى أبو تريكة وبركات

لقطات اليوم.. مشجع زملكاوي في مدرجات النجم.. ومشادة تونسية

ساويرس يكشف كواليس جديدة حول إطلاق شارع باسم صلاح بالجونة