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اليوم.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

06:00 ص السبت 22 سبتمبر 2018
اليوم.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

جامعة القاهرة

كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2018/2019، بالمدارس والجامعات المصرية.

وتبدأ مدارس 11 محافظة على مستوى الجمهورية استقبال طلابها، فيما تنتظم باقي المدارس غدًا الأحد.

ويلتحق طلاب مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" الذي يُفعل هذا العام ويتدرج ليحل محل النظام القائم، بحيث تتخرج أول دفعاته بحلول عام 2030، فيما يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي الدراسة ضمن نظام المرحلة الثانوية المُعدل، كما يُطلق عليه.

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