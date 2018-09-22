"على أهبة الاستعداد".. "الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

كتب-أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، حملة التحصين ضد مرض"الحمى القلاعية "، و"الوادي المتصدع".

وانطلقت الحملة في 15 سبتمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية وتستمر لمدة شهر لتنتهي في 15 أكتوبر من المقبل.

وكشف تقرير حصل مصراوي على نسخة منه، أن إجمالي الحالات التي جرى تحصينها حتى الآن بلغت 6 ملايين و45 ألفًا و480 رأس ماشية.

وجاءت محافظات" البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية" الأكثر تحصنيًا، بينما جاءت محافظات شمال وجنوب سيناء والأقصر ومطروح الأقل.

وقالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تنفذ أكبر حملة تحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع وأمراض الأنفلونزا معع اقتراب موسم الشتاء.

وأضافت محرز، لمصراوي، أن الفرق الطبية تجوب محافظات الجمهورية، مشددة على أن الأطباء يبذلون أقصى جهد للحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض والفيروسات.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الوزارة وفرت ما يقرب من 5 ملايين لقاح ومصل، وسنوان وملابس واقية، مضيفة، أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتوفير المزيد حال احتاج الأمر ذلك.

وناشدت محرز، المربين بضرورة الالتزام بحملات التحصين التي تحددها الدولة؛ لأنها تحافظ على 95% من الثروة الحيوانية.