بالصور| "واجب على كل مصر".. أقباط يستقبلون السيسي أمام مقر إقامته في نيويورك

كتب-إسلام ضيف:

نظم عدد من أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مقر إقامته بفندق نيويورك بالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويزور الرئيس السيسي الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الدورة الـ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سامي محارب، الناشط القبطي المقيم بأمريكا والمشارك في استقبال الرئيس، إنه جاء لاستقبال الرئيس السيسي "لأن ما فعله الرئيس السيسي في مصر منذ توليه مقاليد الحكم يستحق منا كل التقدير والاحترام".

وأضاف محارب في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن أكثرية أقباط الساحل الشرقي للولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للاحتفاء بالرئيس السيسي بدرجه أكثر قوة هذا العام، لافتًا إلى أنه بالجهود الذاتية للأقباط تم توفير أتوبيسات لنقل عدد من أقباط أمام الفندق الذي يقيم فيه الرئيس.

أما جاكلين سعد، السكرتير العام للهيئة القبطية الأمريكية، أكدت أن "الخروج لاستقبال الرئيس واجب على كل مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت سعد: "رغم صعوبة الخروج يوم الجمعة لأنه يوم عمل إلا أن المصريين بالتأكيد لن يتأخروا عن استقبال رئيسهم".

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