بالصور.. البابا تواضروس يضع حجر الأساس لمقر جديد في أمريكا

بالصور| "واجب على كل مصر".. أقباط يستقبلون السيسي أمام مقر إقامته

كتب-إسلام ضيف:

وضع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حجر الأساس لكنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووضع كذلك البابا حجر الأساس لمقر باباوي جديد ومبنى للخدمات في محيط الكنيسة، وسط صلوات لمباركة المكان.

رافق قداسة البابا في وضع حجر الأساس الأنبا دايفد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا تواضروس.

كان البابا تواضروس وصل إلى المقر الباباوي بنيو جيرسي لأول مرة الخميس قبل الماضي، وألقى فيه كلمة قصيرة، وأعلن فيه برنامج زيارته، قبل أن ينطلق لتدشين كنيسة بنفس الولاية.