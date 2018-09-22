"الموقع مش شغال".. المواطنون يشكون تعديل بطاقات التموين والوزارة ترد

كتبت- عايدة رضوان:

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية التي بها أخطاء بالفترة ما بين الأول من أغسطس الماضي، وحتى الثامن من نوفمبر المقبل، وأتاحت تحديث البيانات للمواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، إما عن طريق الموقع الإلكتروني "إدارة دعم مصر" أو من خلال مراكز الخدمة بمكاتب التموين.

ورغم انقضاء ما يقرب من نصف المهلة المحددة من قبل الوزارة إلا أن عددا من المواطنين يعانون من سوء الخدمة الإليكترونية، بعد عجزهم عن تحديث بيانات البطاقات عبر موقع "دعم مصر".

تقول ياسمين محمد، إنها تحاول منذ بدء المهلة تحديث بيانات بطاقة الأسرة، والتي بها عدة أخطاء بالأرقام القومية للأفراد المقيدين عليها، فضلًا عن زيادة عدد المستفيدين من الخبز عن الأفراد المستفيدين من الدعم السلعي، مما قد يعرض البطاقة للإيقاف في حالة عدم تحديثها.

وتضيف أنها حاولت أكثر من مرة إلا أن سوء تقنية الموقع لم تسعفها من تحديث البطاقة.

فيما تقول إشراق أحمد، إحدى حاملي البطاقات التموينية، إنها فوجئت بعد زيارة الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، بحذفها هي وشقيقتها من البطاقة، وإضافة شخص آخر "لا يعلمون عنه شيئًا".

وتضيف: "باءت كل المحاولات بالفشل، ولم أنجح في تحديث بيانات الأسرة، أو حذف الشخص المضاف عن طريق الخطأ، أو إعادتها هي وشقيقتها، نظرًا لأنهما تعرضا للحذف بشكل عشوائي.

واشتكى المواطن حسين علي، من عجزه عن تحديث بيانات البطاقة الخاصة به من خلال الموقع، نظرًا لوجود خطأ يخص عدد الخبز -أي الأفراد المستفيدين من الخبز المدعم- موضحًا أن: "عداد الخبز أكثر من عداد المستفيدين من السلع التموينية، وبناءً عليه سيتم وقف البطاقة التموينية في حالة التخلف عن التحديث قبل الموعد المحدد".

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن -في وقت سابق- أنه سيتم وقف كل البطاقات التي يتخلف أصحابها عن تصحيح بيانات بطاقاتهم.

وأضاف وزير التموين، حول وضع من سيتم إيقاف بطاقاتهم في حالة التخلف عن التحديث عقب انتهاء المهلة المحددة في الـ8 من نوفمبر، أنه يتوجب عليه التقديم مرةً أخرى لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، في حالة استحقاقه للدعم، وإثباته ذلك.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين مستوى خدمة موقع "دعم مصر" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أنه تم تدشين الموقع لتمكين المواطنين من تحديث بيانات بطاقاتهم، والاستعلام عن الأفراد، فضلًأ عن إتاحته عقب ذلك لإضافة المواليد الجدد.

وناشد مدكور، المواطنين بزيارة الموقع ومحاولة تحديث البيانات مرة أخرى، مؤكدًا تصحيح كافة الأخطاء وتحسين مستوى الخدمة.

يشار إلى أن موقع "دعم مصر" لا يقتصر على تحديث بيانات البطاقات التموينية، ولكنه يتيح عدة خدمات أخرى، منها:"إضافة المواليد الجدد، والاستعلام عن مكاتب التموين، بالإضافة إلى تحديث البيانات".