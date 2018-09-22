الثقافة تسدل الستار على فعاليات اليوبيل الفضي للمسرح

القاهرة- (أ ش أ):

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ختام فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي والذي لملم أوراقه مساء اليوم الجمعة على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وحشد من الجمهور والمسرحيين والإعلاميين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم وقف الحضور دقيقة حداد على روح المنتج الكبير الراحل سمير خفاجي أعقبها فقرة فنية من إخراج الفنان خالد جلال أداها طلبة قسم التمثيل بمركز الإبداع وتم إهداؤها لأرواح جميع المبدعين الذين رحلوا عن دنيانا ثم عرض فيلم تسجيلى عن رحلة اليوبيل الفضي للمهرجان تضمن مشاهد من الفعاليات وشهادات لعدد من الضيوف المشاركين.

وأهدت وزير الثقافة ميدالية دورة اليوبيل الفضي من المهرجان لـ 12 شخصية من رموز المسرح العربي هم اسعد فضة (سوريا) ، جواد الاسدى – سامى عبد الحميد (العراق)، حاتم السيد (الأردن)، عبد الله سعدوى (البحرين) ، عبد العزيز السبيعى (الكويت) ، عبد الكريم مرشدى (المغرب) ، عز الدين مدنى ( تونس ) ، فهمى الخولى – محمد سلماوى - الدكتورة هدى وصفى (مصر)، محمد ادار (الجزائر) إلى جانب تكريم خاص للمعهد الدولي للمسرح i.t.i التي تعنى بفنون المسرح وتسلمها أول رئيس عربي له الإماراتي محمد الافخم .

كما قدم رئيس المهرجان التحية لوزير الثقافة لدعمها الدائم للإبداع والتنوير في مصر، مشيراً إلى السعي المستمر لامتداد فعاليات المهرجان طوال العام بعد أن أضاءت ليالي القاهرة لمدة 11 يوم، وأكد أنه تم عقد شراكات مع الهيئة العربية للمسرح والمعهد الدولي للمسرح i.t.i لإنشاء مركز القاهرة الدولي للتدريب وجاري الاتفاق مع مؤسسات عالمية لاستكمال الشراكة منها المركز الثقافي السويسري ، القسم الثقافي بسفارة الصين في القاهرة ، اليابان وجورجيا.

يشار إلى أن الدورة الـ 25 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي شهدت مشاركة 39 دولة عربية وأجنبية قدم ممثلوهم 45 ليلة مسرحية وشهد فعالياتها 90 ساعة ورش عمل و43 ساعة ندوات ومناقشات إلى جانب 8 كتب و4 إصدارات و12 عدد نشرة يومية كما كرم في حفل الافتتاح 7 شخصيات من رموز المسرح في مصر والعالم هم اسم الراحل الدكتور ناجى شاكر والفنان القدير عزت العلايلي ( مصر ) ، الكاتب المسرحي والسيناريست ديفيد هنري هوانج (الولايات المتحدة) مصممة الرقصات العالمية من أصل سنغالي جيرمين أكوجني، الباحث المسرحي هانز ثييز ليمان مؤلف كتاب مسرح ما بعد الدراما (ألمانيا)، أستاذ الدراسات المسرحية والرقص والمدير المشارك لمركز الأبحاث الدولي جابرييل براندستتر (ألمانيا)، الفنانة فلوريانا فراسيتو المخرجة الفنية لفرقة مومنشانز (إيطاليا).

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