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الجالية المصرية بنيويورك تستقبل الرئيس السيسي بـ"تسلم الأيادي"- فيديو

12:10 ص السبت 22 سبتمبر 2018
الجالية المصرية بنيويورك تستقبل الرئيس السيسي بـ"تسلم الأيادي"- فيديو

أرشيفية

كتب- أحمد الصعيدي:

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، احتفالات الجالية المصرية بنيويورك خلال استقبالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحرصت الجالية المصرية، خلال احتفالاتها على ترديد أغنية "تسلم الأيادي"، و"تحيا مصر".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، موضحًا أنه سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

السيسي الجالية المصرية نيويورك أغنية تسلم الأيادي تحيا مصر

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