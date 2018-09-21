انطلاق راديو "أون سبورت Fm".. و"الشيخ": نقلة في الإعلام الرياضي

كتب- مصطفى علي:

انطلقت مساء اليوم الجمعة، إذاعة أون سبورت fm، على تردد 93.7، والذي يمثل الشق الإذاعي للقناة الفضائية، حيث انضم له نخبة من كبار محللي ومقدمي البرامج الرياضية وكبار نجوم قناة أون سبورت.

وظهر الإعلامي أحمد شوبير، على قناة أون سبورت للإعلان عن انطلاق الإذاعة الجديدة في العاشرة مساءً باستضافة الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، وعدد من كبار الإذاعيين.

وأكد أسامة الشيخ، رئيس قناة وراديو أون سبورت، أن المحطة الإذاعية ستكون امتدادًا للقناة الفضائية، ومثلما حققت القناة نقلة كبرى في مجال الإعلام الرياضي، فإننا سنسعى من خلال محطة الراديو لأن تمثل نقلة كبرى في مجال الإذاعة الرياضية.

وكشف "الشيخ"، لمصراوي عن تفاصيل خريطة راديو "أون سبورت" التي ستنطلق مساء، حيث انضم نخبة من نجوم القناة للراديو، ومنهم: سيف زاهر، وحازم إمام اللذان سيقدمان برنامج "وان تو"، وهو برنامج يومي سيُذاع من السبت للخميس بالتبادل، حيث يقدم سيف أيام السبت، والاثنين، والأربعاء، بينما سيقدم حازم أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وأشار الشيخ، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلامي أحمد شوبير انضم أيضًا إلى الإذاعة وسيقدم برنامج من الأحد للخميس في العاشرة صباحًا باسم "ساعة مع شوبير"، كما سيقدم إبراهيم عبد الجواد برنامج "سوبر هيرو" وسيستضيف من خلاله شخصيات رياضية.

وأوضح أن الإذاعة ستشهد انطلاق برنامج "كابينة التعليق"، والذي يقدمه المعلق حاتم بطيشة، حيث يستضيف من خلاله معلقين رياضيين مصريين وعرب وعالميين، كما سيعلن من خلاله عن مسابقة لأفضل معلق.

وتابع الشيخ: "ستطلق القناة برنامجًا صباحيًا مبهجًا باسم (صباحك بيضحك)، وهو برنامج خدمي من 7 إلى 9 صباحًا، بالإضافة إلى أن القناة ستذيع مباريات الدوري الممتاز التي حصلت أون سبورت على حقوق بثها، حيث ينطلق في هذا السياق برنامج يومي اسمه (اسمع 93.7) من 4 إلى 7 مساءً في حالة عدم وجود مباريات، بينما يغطي جميع مباريات الدوري في الأيام التي توجد بها مباريات، وسيقدمه كل من مجدي كامل، وعثمان أباظة، ومحمد المحمودي، ومحمد منير كمذيعين، بينما يشارك في كل حلقة محلل و2 مذيعين".

وأعلن "الشيخ"، أن النقلة الحقيقية لأون سبورت fm، أنها ستحاول أن تسبق المواقع الإلكترونية وتدخل في منافسة معها بالاعتماد على البرامج الشورت (القصيرة) التي تقوم على الفيتشر في حوالي 5 دقائق، وهذه البرامج هي: "دي الحكاية" لإبراهيم حجازي، و"حكايات الشيخ طه" للدكتور طه إسماعيل، و"آخر خبر مع زيزو وبازوكا" وهو برنامج طريف من تقديم زيزو وبازوكا، و"100 مليون محلل"، وهو زاوية جديدة تستهدف سماع تعليقات وتحليلات المواطنين في الشارع، وأيضًا "هات ودنك" وهو يتناول ما يحدث على الساحة بطريقة ساخرة مع محمد عباس، و"تغريدة المستكاوي" من تقديم الأستاذ حسن المستكاوي.

وأوضح رئيس "أون سبورت"، أنه سيكون هناك تواصل بين القناة والراديو من خلال تقنية "تو ويندو"، كاشفًا أن الانطلاقة الأولى ستشهد ظهور إبراهيم حجازى ضيفاً مع شوبير، بالإضافة إلى عدد كبير من الاذاعيين مثل حسام فرحات وفهمي عمر وأحمد الليثي وغيرهم من رواد الإذاعة.

وقال "الشيخ": "الناس اعتادت على أن إذاعة 93.7 هي إذاعة أغاني، وبالتالي سنحافظ على فكرة بث الأغاني عبر أثير المحطة بشكل مستمر"، مؤكدًا أن شكل المحطة النهائي سيكتمل في خلال 4 أسابيع بعد اختبار الشكل الحالي ومعرفة مدى قوة نجاحه وتأثيره.