رئيس جامعة القاهرة: نحتل المركز الـ251 عالميًا وفقًا لمعيار التوظيف

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن لدينا 112 نظام وبرنامج دراسي جديد في كل الكليات بالجامعة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تم ربطهم بسوق العمل لتلبية احتياجات الدولة والمنطقة المحيطة.

وأضاف "الخشت"، خلال حواره بقناة "النيل للأخبار"، الجمعة، أن سوق العمل الحالي لم يتحمل عدد الخريجين الهائل، لذلك نُعد طلاب تنافس في أسواق العمل الدولية، منوهًا إلى أن برامج الجامعة الجديدة تم تنفيذها بمواصفات دولية.

وأوضح "الخشت"، أن يوم السبت الماضي تلقت الجامعة خبرًا من تصنيف qs البريطاني، بأن جامعة القاهرة تحتل المركز الـ 251 على مستوى العالم وفقًا لمعيار التوظيف، لافتًا إلى أن الملف الثقافي بالجامعة له أولوية كبيرة.

وأكد "الخشت"، أن الجامعة تحصد مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وتقدمت في أكثر من تصنيف، ونافست الجامعة بقوة في تصنيفات لم تدخلها من قبل، مشددًا على أن مشروع الإصلاح الديني لا يتم بعيدًا عن الإصلاح الاقتصادي والزراعي والاجتماعي.