مندوب مصر بالأمم المتحدة: مشاركة الرئيس السيسي تعطي زخمًا للمناقشات

كتب- أحمد الصعيدي:

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يعطي زخمًا للمناقشات، وهى فرصة ليصل صوت مصر للعالم.

وأضاف "إدريس"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر ستترأس اجتماعات المجموعة الـ 77، التي تضم 134 دولة، موضحًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي كبير لمصر، ونحن لدينا عملية تنمية طموحة ونحتاج إلى دعم دولي لها".

وأشار "إدريس"، إلى أن هانك إدراك أن قضية التنمية تساهم في القضاء على الكثير من المشاكل، ومرتبطة بقضايا الهجرة والإرهاب والسلم والأمن، منوهًا إلى أن مصر تتحرك بنشاط في ملف مكافحة الإرهاب نظرًا لخبرتها في هذا المجال.

وتابع "إدريس"، أن "هناك شعور بأن الأمم المتحدة لا تقوم بدور يصل إلى المواطنين أو رجل الشارع"، لافتًا إلى أننا لم نحقق كل شيء، ولدينا طموحات كبيرة، وسنفعل المزيد من أجل مصر.