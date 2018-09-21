البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء بنيوجيرسي- صور

وزراء العدل والأوقاف وشؤون النواب​ يؤدون العزاء في شقيق رئيس حزب الوفد

كتب- إسلام ضيف:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح الجمعة، كنيسة السيدة العذراء مريم، إيست برونزويك، نيوچيرسي.

كان قداسة البابا قد بدأ في الثالث عشر من الشهر الجاري، جولة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية دشن خلالها ست كنائس بإيبارشية نيويورك ونيوإنجلند، والتقى بأبنائه من المصريين بعدد من كنائس الإيبارشية ذاتها.

كما تفقد وافتتح بعض المشروعات الخدمية بها وعقد اجتماعًا مع مجمع كهنة نيويورك ونيوإنجلند وأسرهم.

وزار قداسته القنصلية المصرية بنيويورك والتقى السفير المصري بأمريكا والقنصل العام.

وأتى للترحيب بقداسة البابا عددًا من مسئولي المقاطعات والمدن الأمريكية. وكذلك ممثلي الطوائف المسيحية وعلى رأسهم رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بنيويورك الكاردينال دولن.