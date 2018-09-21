وزير الخارجية الأسبق: القضية الفلسطينية أصبحت أكثر تعقيدًا.. ومصر تسعى لحلها

كتب- أحمد الصعيدي:

قال السفير محمد كمال عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة مهم للغاية، نظرًا لوجود عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سيرسل رسائل كثيرة بخطابه في الأمم المتحدة.

وأضاف "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة، أن توقيت عقد اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة مهم للغاية، منوهًا إلى أن اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش الدورة لا تقل أهمية عن الكلمة التي تلقى في الجلسات الرسمية.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن القضية الفلسطينية مع مرور هذا الوقت أصبحت أكثر تعقيدًا وخاصة بوجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن مصر تسعى دائمًا لحلها، متابعًا: "الرئيس السيسي سيُعيد في خطابه موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية".