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وزير التعليم العالي يوجه رسالة لطلاب الجامعات قبل ساعات من بدء الدراسة

08:36 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
وزير التعليم العالي يوجه رسالة لطلاب الجامعات قبل ساعات من بدء الدراسة

وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- محمد قاسم:

أكد وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، الجمعة، على ضرورة الجدية لتحقيق جودة العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وانتظام المحاضرات منذ بدء العام الدراسي 2018- 2019​.

ودعا عبدالغفار -بحسب بيان لوزارة التعليم العالي-، الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الجامعية والمساعدة في جهود المشاركة المجتمعية التي تشارك فيها الجامعات هذا العام.

وهنأ الوزير، كافة منتسبى منظومة التعليم العالي في مصر من جامعات ومعاهد عليا حكومية وخاصة وكافة العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالحامعات.

طلاب الجامعات خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي انتظام المحاضرات

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