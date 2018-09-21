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عمرو موسى ومنصور وعبدالعزيز يؤدون العزاء في شقيق رئيس الوفد

08:21 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
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كتب- محمد قاسم وهاني رجب:
تصوير- محمود بكار:

واصلت شخصيات عامة ومسؤولون التوافد على سرادق عزاء الدكتور أحمد أبوشقة، شقيق المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بمسجد عمر مكرم في منطقة التحرير بوسط القاهرة.

وحضر رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، والدكتورة منال العبسي أمينة المرأة بالحزب.

كما حضر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وشوقي السيد الفقيه الدستوري.

وتوفي الدكتور أحمد أبوشقة، الإثنين الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة بمقابر العائلة في محافظة أسيوط.

بهاء أبو شقة أحمد أبو شقة مسجد عمر مكرم عزاء أحمد ابو شقة عمرو موسى مرتضى منصور

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