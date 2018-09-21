قبل ساعات من بدء الدراسة.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم الجديد

تغيير شكل المقاعد للتناسب مع أسلوب التعلم النشط

كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق غدًا السبت، العام الدراسي الجديد 2018/2019، وتبدأ المدارس في استقبال طلابها، البالغ عددهم نحو 22 مليون طالب وطالبة.

ويلتحق طلاب مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" الذي يُفعل هذا العام ويتدرج ليحل محل النظام القائم، بحيث تتخرج أول دفعاته بحلول عام 2030، فيما يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي الدراسة ضمن نظام المرحلة الثانوية المُعدل، كما يُطلق عليه.



تنطلق الدراسة غدًا، في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، فيما تنتظم بباقي المدارس بعد غدٍ الأحد.

وتدشن وزارة التربية والتعبيم، 3 تجارب جديدة تتمثل في: المدارس المصرية اليابانية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس الرسمية الدولية.

ويرصد "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن نظام التعليم الجديد، كما صرح الدكتور طارق شوقي.

أولًا: نظام التعليم الجديد:

-مناهج جديدة تمامًا بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

- المناهج تقوم على التعلم النشط من خلال تفاعل المعلم مع الطالب وليس الحفظ.

- المناهج مصممة وفقًا للمعايير العالمية، وتستهدف إخراج طالب بمواصفات وفقًا لرؤية مصر المستدامة 2030.

-يتسلم الطلاب 4 كتب: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، وباقة متعددة التخصصات تضم مواد: علوم، رياضيات، ودراسات اجتماعية.

-تدرس الباقة باللغة العربية لطلاب المدارس الحكومية واليابانية والخاصة عربي، وباللغة الانجليزية لطلاب المدارس التجريبية والخاصة لغات.

-إلغاء الترخيص للكتب الخارجية بالنسبة لطلاب النظام الجديد.

-انتهت الوزارة من طباعة جميع الكتب وتوريدها لمخازن المديريات التعليمية وتوزع حاليًا على المدارس.

- الكتب مخرجة بشكل جيد يغني الطلاب عن الكتب الخارجية.

-لا حاجة للدروس الخصوصية بالنظام الجديد لأنه لا يوجد امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي.

-تدريب 128 ألف معلم للصفوف الأولى على النظام التعليمي الجديد.

-دليل للمعلم في كافة المواد يشرح له ماذا يفعل في كل دقيقة داخل الفصل.

-نسخ تفاعلية من الكتب على "بنك المعرفة" ومصادر تعليمية شيقة للطلاب.

-تطبيق عدد محدود من أنشطة "التوكاتسو" على طلاب المدارس الحكومية وتطبيق الباقة كاملة على طلاب المدارس اليابانية.

-إعادة فرش الفصول، وتغيير شكل المقاعد للتناسب مع أسلوب التعلم النشط.

-النظام الجديد للتعليم يطبق على جميع المدارس التي تقدم شهادة مصرية سواء حكومية أو خاصة.

ثانيًا: المدارس اليابانية:

-تدخل 35 مدرسة يابانية الخدمة غدًا السبت المقبل.

- قبول 1320 ألف تلميذ بالمدارس اليابانية ويعمل بها 697 معلمًا.

-الانتهاء من تدريب معلمي المدارس اليابانية على النظام التعليمي الجديد ونظام التعليم الياباني.

-المدارس المصرية اليابانية مطابقة لمواصفات المدارس باليابان.

ثالثًا: نظام الثانوية المُعدل:

- نظام الثانوية المعدل يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي.

-تسليم الطلاب "تابلت" خلال أكتوبر المقبل.

-استلمنا 100 ألف "تابلت" ونتسلم 100 ألف جهاز كل أسبوع وصولًا لـ708 ألف جهاز متعاقد عليهم مع "سامسونج".

-سعر جهاز "التابلت" أكثر من 1000 جنيه، يُسلم للطلاب مجانًا.

-طلاب الصف الأول الثانوي يبدأون الدراسة السبت المقبل ويدرسون من الكتاب المدرسي.

-انتهاء توصيل شبكات "الفايبر" لجميع المدارس الحكومية الثانوية، وتوصيل الشبكات الداخلية قبل نهاية ديسمبر المقبل.

-أول امتحان إلكتروني للطلاب يناير المقبل.

-توفير 11 ألف شاشة تفاعلية بجميع فصول الصف الأول الثانوي.

-درجات الصف الأول الثانوي لا تحتسب في التقييم التراكمي.

-توفير مصادر معرفة متنوعة على بنك المعرفة تصل للطلاب من خلال "التابلت".

إعداد بنك أسئلة يحوي آلاف الأسئلة من قبل المركز القومي للامتحانات.

-اسئلة الامتحانات الجديدة تقيس الفهم وليس الحفظ وتقييمها إلكتروني دون تدخل عنصر بشري.

-النظام المعدل ينهي معاناة الدروس الخصوصية لأن الأسئلة لن تقيس الحفظ مطلقًا.

-الكتاب مع الطالب داخل الامتحان.

-تدريب 100 ألف معلم على النظام المعدل للثانوية.

رابعًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

- 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية تدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، ونستهدف دخول 65 مدرسة خلال العام.

-مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس فنية، تجمع بين التعليم والتدريب وفقًا للمعايير العالمية، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ورجال الأعمال.

-تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 85 إلى 98% بالشهادة الإعدادية.

خامسًا: مدارس حكومية دولية:

-تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، لإدارة المدارس الحكومية الدولية التي توفر تعليمًا دوليًا بمصروفات 15 ألف جنيه فقط.

-10 مدارس حكومية دولية يدخلون الخدمة اكتوبر المقبل.

-المدارس تقدم شهادات IB، IG، American، وتدرس مواد الهوية القومية.

-الهدف من بناء هذه المدارس تخفيف الضغط على المدارس التجريبية.

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