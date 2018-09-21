آخر موعد اليوم.. منح لحصول العاملين بـ"الصحة" على الماجستير من إنجلترا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن قطاع الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان عن منح دراسية العاملين بوزارة الصحة؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام ضمن برنامج المنح الدراسية العالمية المقدمة من "شيفننج" بحكومة المملكة المتحدة لعام 2019-2020.

وأتاحت الوزارة لراغبي الحصول على المنحة الدخول على الرابط التالي لملء نموذج التقديم (اضغط هنا )، وذلك حتى مساء اليوم الجمعة.

ولملء استمارات التقديم الكترونيا يتم الدخول على الرابط: www.chevening.org/apply