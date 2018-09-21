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آخر موعد اليوم.. منح لحصول العاملين بـ"الصحة" على الماجستير من إنجلترا

07:39 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
آخر موعد اليوم.. منح لحصول العاملين بـ"الصحة" على الماجستير من إنجلترا

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن قطاع الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان عن منح دراسية العاملين بوزارة الصحة؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام ضمن برنامج المنح الدراسية العالمية المقدمة من "شيفننج" بحكومة المملكة المتحدة لعام 2019-2020.

وأتاحت الوزارة لراغبي الحصول على المنحة الدخول على الرابط التالي لملء نموذج التقديم (اضغط هنا )، وذلك حتى مساء اليوم الجمعة.

ولملء استمارات التقديم الكترونيا يتم الدخول على الرابط: www.chevening.org/apply

وزارة الصحة المنح الدراسية المملكة المتحدة منحة شيفننج درجة الماجستير
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