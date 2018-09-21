وزراء العدل والأوقاف وشؤون النواب​ يؤدون العزاء في شقيق رئيس حزب الوفد

الجيزة: تنفيذ 97 قرار إزالة للمباني المخالفة في يومين (صور)

كتب- محمد قاسم وهاني رجب:

توافد وزراء ومسؤولون على عزاء الدكتور أحمد أبوشقة، شقيق المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بمسجد عمر مكرم في منطقة التحرير بوسط القاهرة.

وحضر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شؤون النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، وقيادات الوفد فؤاد بدراوي ومحمد عبد العليم داوود، والبرلماني السابق محمد أنور السادات وكان في استقبالهم المستشار بهاء أبو شقة.

وتوفي الدكتور أحمد أبوشقة، بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة بمقابر العائلة في محافظة أسيوط.