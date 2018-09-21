البابا تواضروس عن زيارة السيسي لأمريكا: "مرحبًا به.. فهو يُمثل مصر بحالها"

كتب- إسلام ضيف:

رحب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال تواضروس خلال لقائه بشعب كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا بمدينة استاتن آيلاند بولايةنيويورك: "أحب أن أنتهز فرصة وجودنا معًا لنرحب باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأمريكا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يأتي في زيارته المعتادة إلى الأمم المتحدة لكي مايلقي كلمة مصر".

وأضاف: "باعتباره رئيس مصر فهو يمثل مصر بحالها، وعندما نحتفل ونرحب به ونفرح بزيارته فإننا نرحب بمصر وطننا الغالي علينا جميعًا، ونفرح بمصرنا وبلادنا".

وتابع:"حضراتكم بتشتاقوا لها خالص، ونشكر الله يحفظها ويباركها، وهي بتحاول تقوم من كبوات السنوات الماضية وتحاول أن تنهض فى مجالات كثيرة، ويكفي أن أقول لكم بدءًا من الرئيس والحكومة والسادة الوزراء والمسؤولين بصفة عامة آخذين على عاتقهم جدية كبيرة في نهضة مصر، وطبعًا مصر وطن كبير يقترب من مائة مليون شخص، وهذا الوطن إمكانياته واقتصاده محدود، لذلك يعاني من مشكلات وهذا طبيعي".

واستكمل: "لدينا نسبة الزيادة السكانية عالية جدًا فنحن نزيد كل عام 2.5 % وهذه نسبة كبيرة، ولكن البلد بتحاول وهناك نجاحات كثيرة بنشهدها وبنشهد لها، ومثلما ذكرت من قبل في أحاديث سابقة إننا لدينا مشكلات وهذا شيء طبيعي مثل أي بلد، ونحاول حلها سوا على مستوى الكنيسة ونتناقش فيها ولا نسكت أبدًا".

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، موضحًا أنه سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.