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مصادر: حركة تغييرات جديدة بين قيادات وزارة الصحة

07:05 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
مصادر: حركة تغييرات جديدة بين قيادات وزارة الصحة

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أجرت حركة تغييرات جديدة بين قيادات الوزارة، أمس الخميس.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن التغييرات شملت تعيين الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، رئيساً لقطاع الطب العلاجي بالوزارة خلفًا للدكتور أحمد محيي القاصد.

وأضافت المصادر أن حركة التغييرات تشمل عددًا من وكلاء الوزارة في المحافظات.

ولفتت إلى أن الحركة يجري التجهيز لها منذ أكثر من شهر، لكن جاءت حادث الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم لتعجل بها.

وكشفت المصادر عن تعيين الدكتور محمد جاد رئيساً لهيئة الإسعاف، خلفًا للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الأسبق، والذي تقدم باعتذار إلى الوزيرة عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها وزيرة الصحة حركة تغييرات موسعة داخل قطاعات الوزارة، إذ سبقت وأن أجرت "أكبر حركة تنقلات في تاريخ الوزارة" بعد أيام قليلة من توليها المنصب منتصف يونيو الماضي.

وزارة الصحة هالة زايد هيئة الإسعاف قطاع الطب العلاجي

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