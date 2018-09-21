"الإعلاميين" تختار مرشحيها للهيئات الإعلامية.. غدًا

كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا ظهر غدٍ السبت، لاختيار مرشحيها للهيئات الإعلامية ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف سعدة لمصراوي، الجمعة: "الاختيارات ستتم من خلال طرح كل عضو للأسماء التي يراها مناسبة ثم يجرى تصويت حولها لاختيار مرشحي النقابة للهيئات".

ومن المقرر أن تختار نقابة الإعلاميين مرشحين للمجلس الأعلى للإعلام على أن يتم اختيار واحد منهما، واثنين للهيئة الوطنية للإعلام لاختيار واحد منهما.

وأكد حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، أن النقابة ستلتزم خلال اختيار المرشحين بالمعايير التى حددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأنها ستراعي أن يكون المرشح ذو خبرة وقادر على المشاركة في العمل العام.

ولفت الكنيسي، في تصريحات خاصة، إلى أنهم سيراعون تمثيل الشباب والمرأة فى ترشيحاتهم للهيئات الإعلامية.