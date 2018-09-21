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توافد شخصيات عامة وسياسيين على عزاء شقيق بهاء أبوشقة بعمر مكرم

06:29 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
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كتب- هانى رجب:

توافدت شخصيات عامة وسياسية، على عزاء الدكتور أحمد أبوشقة، شقيق المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بمسجد عمر مكرم في منطقة التحرير بوسط القاهرة.

وحضر رئيس مجلس الشعب الأسبق، وأستاذ القانون، أحمد فتحي سرور، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي وكان في استقبالهم المستشار بهاء أبو شقة.

وتوفي الدكتور أحمد أبوشقة، الإثنين بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة بمقابر العائلة في محافظة أسيوط.

مسجد عمر مكرم بهاء أبو شقة أحمد أبوشقة حزب الوفد

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