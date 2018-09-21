ما هو منهج "+connect" الذي يدرسه طلاب "التجريبي واللغات"؟

كتبت- ياسمين محمد:

استجابت وزارة التربية والتعليم، لمطالب أولياء أمور طلاب المدارس التجريبة، ووفرت كتب لغة إنجليزية بمستوى أعلى عن المناهج الموجودة بكتب طلاب المداس العادية، حمل عنوان "+connect".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وفرت الكتب بناء على رغبة أولياء الأمور، ولتوفير محتوى مناسب لطلاب المدارس التجريبية والقومية والخاصة لغات، مؤكدا أن المنهج مختلف عن نظيره بالمدارس العادية في بعض النقاط.

وأضاف شوقي، في تصريحات تلفزيونية، أن كتاب اللغة الإنجليزية التي كانت تنوي الوزارة تعميمه على جميع المدارس يحمل اسم "connect"، منوها إلى أن كتاب المدارس التجريبة "+connect" سيكون متوفرا خلال شهر من الآن.

وأكد الوزير أن لكل مدرسة سواء تجريبية أو قومية أو خاصة لغات، الحرية في استخدامه أي المنهجين لطلابها سواء الخاص بالتعليم العام أو "+connect".

ولفت شوقي إلى أن وجهة نظر الوزارة في إلغاء المستوى الرفيع، كانت تتمثل في أن طلاب مدارس اللغات يدرسون الباقة متعددة التخصصات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية بشكل منفصل، ما يعني أنهم يدرسون نحو 80% من اليوم الدراسي باللغة الإنجليزية، بمستوى أعلى من المستوى الرفيع، لكن مع إصرار أولياء الأمور نظرا لأنهم لايزالون يفكرون بالطريقة القديمة ولم يدركوا النظام التعليمي الجديد، استجابت لهم الوزارة.

وتابع أن الوزارة اختارت توفير المستوى الرفيع في الكتاب الإضافي، لأن كتب المستوى الرفيع تحولت لتجارة تتصارع عليها دور النشر، كما أن منهج اللغة الإنجليزية الخاص بالوزارة له فلسفة تتماشى مع باقي المواد، ووجود كتاب مستوى رفيع دون إشراف الوزار يؤثر على هذه الفلسفة، لذا اختارت الوزارة توفيره بنفسها.