المفتي: الإرهاب يسعى لفرض سيطرته على عقول الشباب

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أهمية نشر السلام في مختلف ربوع العالم، وخاصة في المناطق التي تشهد صراعات ومعارك على مستوى العالم.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، والذي يوافق الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام: "ما أحوج عالمنا اليوم إلى نشر السلام والأمن في مختلف الأنحاء في ظل ما يعانيه من عمليات إرهاب وعنف، واعتداء صارخ على حقوق الشعوب التي لاتزال تعاني من ويلات الحروب والاحتلال وخاصة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف المفتي: "لا شك أن الإرهاب يسعى لفرض سيطرته وبسط نفوذه على عقول العامة والشباب سواء عن طريق القوة والبطش أو عن طريق نشر الفتاوى المضللة والأفكار المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مما كان له أسوأ الأثر في نشر العنف والفوضى وتهديد السلم والأمن في كثير من بلدان العالم.

ودعا مفتي الجمهورية جميع صناع القرار على مستوى العالم، وكافة منظمات وهيئات المجتمع الدولي للعمل الجاد والمخلص على إنهاء الحروب والصراعات التي يعاني منها عالم اليوم ومساندة الشعوب المحتلة في الحصول على حقوقها المشروعة.​