اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر يطالب بتوفير حافلتين لنقل الطلاب

الأقصر – محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفدًا من اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وعدد من مسؤولي نادي الإرادة والتحدي، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لهم ومساعدتهم.

ومن جانبهم، قدم وفد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة، التهنئة لمحافظ الأقصر لتوليه مهام المنصب الجديد، وعرض احتياجاتهم التي تضمنت تحديد لقاء شهري لعرض مشكلاتهم ومستجدات الأوضاع لديهم، وتوفير حافلتين مجهزتين لنقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدارسهم، وعمل إتاحات بمختلف الطرق على مستوى المحافظة ومنها شارع خالد بن الوليد الجاري العمل به الآن، وإتاحة السكة الحديد لهم حتى يتمكنوا من استخدام ذلك المرفق الهام.

كما طلب وفد الاتحاد، بتوفير طبيب بوحدة القياس السمعي بمستشفى الأقصر العام، وأن يكون هناك قومسيون طبي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد محافظ الأقصر أنه سيبحث جميع المطالب الخاصة بهم وتطوير مستوى كافة الخدمات المقدمة لهم فى المؤسسات الحكومية.