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بالفيديو.. التعليم تتسلم أول دفعة من "التابلت"

04:13 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
بالفيديو.. التعليم تتسلم أول دفعة من "التابلت"

صورة من محتوى الفيديو

كتبت- مي مدحت:

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، فيديو يرصد لحظة تسلم وزارة التربية والتعليم، أول دفعة من أجهزة "التابلت" المخصص لطلاب ومعلمي المرحلة الثانوية، ضمن مشروع تطوير منظومة التعليم الجديد.

وتسلمت وزارة التعليم 100 ألف تابلت أمس الخميس، من بين 708 آلاف تابلت من المقرر توزيعهم على الطلاب هذا العام.

وتطلق وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ غدًا السبت نظامًا تعليميًا يقوم على 4 محاور: نظام التعليم الجديد المطبق على مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، نظام المرحلة الثانوية المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، المدارس اليابانية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وزارة التربية والتعليم أجهزة التابلت نظام التعليم الجديد العام الدراسي الجديد المدارس اليابانية

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