في يوم السلام العالمي.. الأزهر يوجه رسالة لصناع القرار بالعالم

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، عن أمله في أن يشكل اليوم العالمي للسلام، والذي يوافق الـ٢١ من سبتمبر كل عام، فرصة كي يقف العقلاء، وصناع القرار في العالم أمام ضمائرهم، وينهضوا بمسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة وآلام ضحايا الحروب والصراعات.

وأكد الأزهر في بيان له الجمعة، أنه يسعى دائما بكل ما يملك من إمكانات، وبما لديه من تأثير واحترام لدى الشعوب الإسلامية والكثيرين عبر العالم، في نشر وتعزيز ثقافة السلام والحوار بين أتباع مختلف الديانات والحضارات، وأقام من أجل ذلك العديد من المؤتمرات والفعاليات، كما جعل شيخ الأزهر من الدفاع عن قيم التسامح والتعايش قضيته الأولى؛ رافضا دعوات التطرف والعنصرية والانعزال.

وذكر الأزهر بمعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت نِيرِ الاحتلال الصهيوني الغاشم، وآلام مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا اللاجئين في مخيمات بائسة، وما يقاسيه الفارون بأنفسهم وأولادهم، عبر البحار والفيافي، بحثا عن ملاذ آمن بعدما دمرت الحروب والصراعات أوطانهم وحرمتهم الأمن والاستقرار.