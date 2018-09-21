البابا تواضروس لـ"أقباط أمريكا": "مصر تتعرض لحملات تشكيك وأخبار كاذبة"

كتب- إسلام ضيف:

طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، أقباط المهجر بالتدقيق في الأخبار التي تصل لهم عن مصر، محذرًا من أن مصر تتعرض لـ"حملات من الأخبار الكاذبة".

وقال البابا في لقائه بشعب كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا بمدينة استاتن آيلاند بولاية نيويورك: "لما توصلكم الأخبار، خلوا عندكوا العقلية اللى بتميز الأخبار".

وتابع: "مصر تتعرض لحملات كثيرة من التشكيك والأخبار الكاذبة، فكونوا منتبهين وبضمير صالح أمام الله".

وأضاف: "بنشكر الله على كل أحوالنا وأمورنا، عالمين أن كنيستنا عمرها 2000 سنة ومرت بالكثير، وهي كنيسة صامدة وقوية وناجحة وممتدة وكل هذا بعمل الله وبصلواتكم".