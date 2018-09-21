غدًا.. بدء تلقي إضافة المواليد الجدد للبطاقات المنتهية بـ"6"

كتبت- عايدة رضوان:

تبدأ مكاتب وزارة التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، غدًا السبت، تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد لحاملي البطاقات التموينية التي تنتهي بالرقم بـ"6" من جهة اليمين، وذلك عقب الانتهاء من الأسبوع السادس، والذي استقبلت فيه طلبات الإضافة لحاملي البطاقات المنتهية بالرقم "5".

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات البطاقة المنتهية بالرقم 6، حتى الجمعة المقبل، الموافق الـ28 من سبتمبر الجاري، على أن يعقب ذلك البدء في تلقي طلبات حاملي البطاقات التي تنتهي بالرقم 7 من جهة اليمين، وفقًا للجدول الخاص بتنظيم عملية إضافة المواليد الجدد طبقًا للقرار رقم (19) لسنة 2018.

ونص القرار -سالف الذكر - على أن يتم خلال الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر من 2018/10/21 وحتى 2018/11/7 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

وحدد القرار الفئة العمرية المتاحة للإضافة خلال عملية إضافة المواليد الجُدد، بمواليد الفترة بين 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، على ألا يتجاوز عدد الأطفال المضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقة الواحدة.

كما أتاح إضافة المواليد على بطاقة الجد للأب إذا كان الأب مستفيدًا، ومستحقًا للصرف في بطاقة ذويه التموينية، فيما اشترط القرار عدم إضافة مواليد على بطاقة الجد للأم إلا في حالة إذا كانت الأم مستفيدة، ومستحقة للصرف في بطاقة ذويها التموينية إذا كانت أرملة أو مطلقة، وبناءً عليه يمكن إضافة الأحفاد على بطاقة الجد.​