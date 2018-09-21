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    أوصى بتطوير متحف النيل.. وزير الري يتلقى تقريرًا عن "السد العالي"

    01:33 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    أوصى بتطوير متحف النيل.. وزير الري يتلقى تقريرًا عن "السد العالي"

    الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري

    كتب-أحمد مسعد:

    تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري، تقريرًا عن الأنشطة التى تنفذها الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان.

    وأوضح التقرير، الصادر اليوم الجمعة، جهود الهيئة فى صيانة منشآت السد وخزان أسوان، وأعمال الموازنات وتطوير النصب التذكاري، وضمان استدامته للأغراض السياحية.

    وأكد التقرير ضرورة تطوير ورفع كفاءة متحف النيل بأسوان، الذى يعد تحفة فنية فى ذاكرة وزارة الموارد المائية، لما يعكسه من عبق التاريخ فى رحلة نهر النيل من المنابع حتى المصب على مر العصور منذ تاريخ الحضارة الفرعونية، ومرورا بعصر محمد علي وحتى الآن.

    وأشاد عبد العاطي بجهود القيادات بالهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان، فى أداء المهام المنوط بهم تنفيذها وخاصة إدارة وتطوير بحيرة السد العالي.

    وأكد المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم فى يقظة وكفاءة عالية لأداء واجباتهم الفنية نحو هذا الصرح الذى حمى مصر من مخاطر الفيضان، وكذا فترات الجفاف.

    متحف النيل وزارة الري السد العالي محمد عبد العاطى خزان أسوان

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