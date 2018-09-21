الزراعة: ذبح 206 ألف رأس ماشية و5.5 ملايين طائر خلال أغسطس الماضي

كتب- أحمد مسعد:

تلقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن مذبوحات مجازر الحيوانات والطيور خلال شهر أغسطس الماضي، والتي بلغت حوالي 206 ألف و 526 رأس، و5 ملايين و459 ألف و247طائر.

وقال التقرير إن إجمالي المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر ذاته بلغت 148 ألف و451 رأس من الإبقار والجاموس، فضلا عن 108 ألف و356 رأس من الأغنام والماعز، و 10 آلاف و577 رأس من الجمال، و 2.145 رأس من الخنازير، وذلك على مستوى جميع مذابح الجمهورية المعتمدة، وتحت إشراف الطب البيطري من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلك، ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المذبوحات من الطيور خلال نفس الشهر في المجازر المعتمدة وتحت الإشراف البيطري الكامل على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 5 ملايين و459 ألف و247طائر.

ومن جهته قال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر، فضلا عن أساليب تطوير العمل، لافتا إلى أنه يتم أيضا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المستمرة للارتقاء بمستوي العاملين بالمجازر كذلك منح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر مثل: السلاخين وتصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدمة للتصدير.